تساقط أجزاء خرسانية من شرفة عقار شرق الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية جاكلين منير

تلقى حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، بلاغا بتساقط أجزاء خرسانية من شرفة عقار ، دون إصابات، حيث توجهت وحدة الإزالة الفورية إلى العقار، بناء على البلاغ الوارد من إدارة الأزمات والكوارث بوجود شروخات وتصدعات ببلكونه الدور العاشر والحادى عشر بالعقار الكائن 35 أ مع شارع 57 من شارع البكباشى العيسوى .

وقامت الأجهزة التنفيذية بالحى، بالتوجه الى مقر الحادث ووضع حواجز خشبية لتفادى تساقط أجزاء خرسانية أخرى لحماية المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه اول بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين نتيجة تساقط أجزاء خرسانية من بلكونة.

يأتى ذلك فيما يواصل حى غرب الإسكندرية هدم العقار المائل فى شارع المندرة، حيث يتم إخلاء السكان وعرض العقار على لجنة المنشآت الإيلة للسقوط للبت فيها.

وأكد الحى، أن العقار المنهار رقم 15 بشارع المندرة بمنطقة كرموز ، مكون من دور ارضى و4 ادورا وخالى من السكان ، و صادر له قرار هدم 184لسنه 2016، وانهيار العقار جاء دون وقوع أى إصابات في الأرواح، و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وقام حى غرب الإسكندرية، بوضع الحواجز الحديدية ،لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على ارواح المواطنين.