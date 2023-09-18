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تحطم مقاتلة أمريكا من طراز F35 في كارولاينا وقاعدة تشارلستون تحقق

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:08 ص
تحطم مقاتلة أمريكا من طراز F35 في كارولاينا وقاعدة تشارلستون تحقق F35
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن مقاتلة أمريكية من طراز F-35 تحطم في قاعدة تشارلستون في كارولاينا الجنوبية ونجاة الطيار، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سقوط المقاتلة.

ووفقًا لمحطات الأخبار بالمنطقة، فإنه تم نقل قائد الطائرة إلى المستشفى بعد أن قفز من طائرة بوفورت إف-35 التابعة لقوات مشاة البحرية في شمال تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وتعمل قاعدة تشارلستون المشتركة مع أفراد الطوارئ المحليين للتحقيق في "الحادث المؤسف"، حسبما صرح المسؤولون لـ WCIV ABC News 4 وWCBD-TV.

 

وذكرت التقارير أنه تم العثور على الطيار، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ومعلومات الوحدة، في جنوب كينوود درايف في شمال تشارلستون. هبط طياره بسلام في قاعدة تشارلستون المشتركة بطائرة أخرى.

 


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