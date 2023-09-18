تحرير 47 محضر إشغال و85 حالة إزالة متنوعة ورفع 100 طن قمامة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قادَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التى تتسبب فى الاختناقات المرورية وتُعيق حركة المرور وتُشوه المظهر الحضارى للشوارع، ويُتابع أعمال رفع مستوى النظافة العامة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، يُرافقه المهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمة ، واللواء محمد صحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والمقدم حسام العشيرى مدير وحدة شرطة مرافق شبرا الخيمة، والرائد ربيع صلاح رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أنه شملت الحملة المرور على عدداً من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من بينها محور الفريق العصار، والشارع الجديد، وشارع ترعة الشابورى، وشارع 135، وشارع 15 مايو، وشارع كرستال عصفور، وامتداد شارع أحمد عرابى حتى منطقة أم بيومى، ومنطقة مسجد التوحيد.

وأسفرت الحملة عن تحرير 47 محضر إشغال طريق، كما تم مصادرة 5 موازين من الباعة الجائلين لافتراشهم الطريق العام، بالإضافة إلى إزالة 4 نصبة شاى، و13 حالة إزالة وصلات كهربائية مخالفة، بالإضافة إلى إزالة 85 حالة إزالة فورية تنوعت ما بين باعة جائلين يفترشون الطُرقات وتند ثابتة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى مصادرة شماسى وعربات كارو وكراسى وأنابيب، وخلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن فى الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وتابع محافظ القليوبية، خلال جولته أعمال رفع مستوى النظافة العامة بامتداد شارع أحمد عرابى إذ تم رفع ما يقرُب من 1000 طن قمامة تم نقلُهم إلى المقلب العمومى وجارى استكمال باقى الأعمال، مُشدداً على استمرار رفع تراكمات القمامة من نقاط التجمع ونقلها مباشرة إلى المقلب العمومى، مع تفعيل وانتظام الورديات الليلية لرفع أكبر عدد من القمامة ورفع الأتربة والمخلفات للحفاظ على صحة المواطنين ولخلق بيئة نقية خالية من التلوث وللارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وشدد "الهجان"، على رؤساء الأحياء والنواب بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كشرطة المرافق ومسؤولى الإشغالات، وإدارة المتابعة، لمواجهة كافة صور الإشغالات التى تُعطل حركة السير، علاوة على تكثيف المتابعة والمرور اليومى على كافة الشوارع، لضمان عدم عودة الباعة الجائلين وعدم تعدى أصحاب المحال التجارية على أرصفة المشاة التى هى من حق المواطن، مع استمرار التنبيه عليهم بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، موجهاً بتكثيف حملات النظافة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضارى لكافة مُدن المحافظة ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتاً إلى أن المحافظة تولى اهتماماً بالغاً للقضاء على ظاهرتى الإشغالات والنظافة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى القليوبية.