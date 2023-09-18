وقالت سلطات الجمارك الصينية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، إن قيمة الواردات اليابانية من المأكولات البحرية في شهر أغسطس بلغت حوالي 20.4 مليون دولار، ما يمثل انخفاضا بأكثر من 67% خلال نفس الشهر منذ عام مضى.

وعلقت الصين جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية ردا على بدء الحكومة اليابانية في الـ24 من أغسطس الماضي تصريف المياه المخففة والمعالجة لمحطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط.

تجدر الإشارة إلى أن الصين هى أكبر مستورد للمأكولات البحرية اليابانية، وذلك وفقا لوزارة الزراعة ومصايد الأسماك اليابانية؛ إذ بلغت قمية واردات العام الماضي نحو 590 مليون دولار.