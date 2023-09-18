المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، دائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الجارى، بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة للمدعو ( م . م 36 عاما ) سائق، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الميثامفيتامين" والشابو بقصد الاتجار، وإحراز سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 83 كيس بلاستيكى من الشابو وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.