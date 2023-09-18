القبض على متهم جديد بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين

كتبت محمد السيد

قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين إن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على متهم جديد بتزوير كارنيه عضوية نقابة الصحفيين يُدعى أحمد سعداوى محمود، وأحيل إلى نيابة بولاق أبو العلا، التى قررت حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق لقيامه بانتحال صفة صحفى، وتزوير كارنيه منسوب إلى نقابة الصحفيين.

وأرسلت النقابة مذكرة إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفيد بأن المتهم المحبوس ليس مقيدًا بجداول نقابة الصحفيين، وأن الكارنيه المضبوط بحوزته مزور.

من جهة أخرى، أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أن نيابة المنصورة قررت اليوم استمرار حبس أحمد رامى البرم المتورط فى تزوير كارنيهات نقابة الصحفيين 15 يومًا على ذمة التحقيقات. واعترف المتهم خلال التحقيقات، التى أجريت معه بحيازته أجهزة تزوير، منها جهاز وبرامج تستخدم فى التزوير، وطابعة كمبيوتر، ووحدة تخزين محمولة، وغطاء بلاستيكى لصنع البطاقات، وجهاز لتقطيع المعادن، وسخان حرارى.

وقال سكرتير عام النقابة إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت قد ألقت القبض على المتهم بتزوير كارنيهات النقابة، والنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، وإدارة موقع بدون ترخيص، وذلك عقب البلاغ الذي تقدم به خالد البلشى نقيب الصحفيين فى نهاية أغسطس الماضى إلى مساعد أول وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

واشار عبدالرحيم الي ان النقابة لن تتهاون، وستتخذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها الجنائية التي تعاقب على تزوير كارنيه النقابة، أو النصب على مواطنين باسم النقابة، ولن تتهاون في مواجهة تلك الكيانات الوهمية التي تُسيء لمهنة الصحافة.