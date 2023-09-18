الصين تضع أول معيار فى العالم لصناعة الطاقة الحرارية الأرضية

بكين (أ ش أ)

أصدرت الصين، أول معيار فى العالم لصناعة الطاقة الحرارية الأرضية، وذلك خلال المؤتمر العالمى للطاقة الحرارية الأرضية 2023، الذى أوصى بممارسات التدفئة الحرارية الأرضية ذات درجة الحرارة المتوسطة إلى المنخفضة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، أن الاختبارات السابقة التى أجريت فى مقاطعة خبى بشمالى الصين أظهرت أن المعيار يمكن أن يضمن التنمية المستدامة واستخدام مشاريع التدفئة بالطاقة الحرارية الأرضية.. مشيرة إلى أنه من بين المساهمين فى هذا المعيار، شركة "سينوبك" الصينية، وشركة البترول الوطنية الصينية، وجامعة تسينغهوا، وجامعة الصين للبترول، وجامعة الصين لعلوم الأرض.

وأضافت أن هذه هى السنة الأولى التى تستضيف فيها الصين المؤتمر العالمى للطاقة الحرارية الأرضية، الذى استضافه المركز الوطنى للطاقة الحرارية الأرضية ونظمته شركة "سينوبك" الصينية، واستمر من يوم الجمعة إلى يوم الأحد الماضيين وكان تحت عنوان "الطاقة الحرارية الأرضية النظيفة، الأرض الخضراء"، بحضور أكثر من 1400 ضيف من 54 دولة.