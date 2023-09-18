السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشى بمنزل في المنشاه جنوب سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشى مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفه بالبوص ملحقة بمنزل وذلك عدد حدوث ماس كهربائى ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بحظيرة ملحقة بمنزل بدائرة مركز شرطة المنشاه وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بنشوب حريق بحظيرة بدائرة مركز المنشاه حيث تبين نشوب الحريق بحظيرة بالطوب الأبيض ومسقوفه بالبوص ملحقه بمنزل ملك المدعو عبد الرحمن ع ا ع 26 سنة عامل ومقيم بذات الناحية - وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات التلفيات كمية من البوص وأفلاق النخيل.

وبسؤال المذكور بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحظيرة ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في اواقعة.