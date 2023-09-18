أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الاثنين، إقالة نائبة وزير الدفاع هانا ماليار من منصبها، وذلك إلى جانب خمسة مسئولين آخرين.
ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
وكانت ماليار شخصية بارزة طوال الحرب، حيث كانت تنشر تحديثات يومية عن التقدم الذي تحرزه البلاد على الأرض.
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وفى وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى هانا ماليار اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الأوكرانية حررت بالفعل 51 كيلومترا مربعا بالقرب من باخموت، بما فى ذلك كيلو مترين مربعين فى الأسبوع الماضى.
وقالت ماليار ماليار -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- : "خلال مرحلة التحرير، بالقرب من باخموت، تم تطهير 51 كيلومترا مربعا من الأراضى الأوكرانية من الروس. وخلال الأسبوع الماضي، تمت إضافة كيلومترين مربعين إلى ذلك".
وأشارت إلى أنه تم تحرير منطقتى أندرييفكا وكليششيفكا على طول محور باخموت خلال الأسبوع الماضي.
وقالت "إذا كنا نتحدث عن اتجاه باخموت فمن ناحية، هجومنا مستمر ولكن من ناحية أخرى، لم يتم إنشاء أي مجموعة هجومية هناك ،نحن نهاجم بالقوات التي نستخدمها للدفاع، ولم يتم إنشاء أي قدرات إضافية.
وأضافت ماليار أن "القوات التي كانت مكلفة بالدفاع في البداية تمكنت أيضا من التقدم".
وأشارت أيضا إلى أنه في اتجاهي كوبيانسك وليمان، لوحظ انخفاض في كثافة القتال خلال الأسبوع الماضي حيث لم يتم الإبلاغ عن أي جهود هجومية
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