وقالت ماليار ماليار -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- : "خلال مرحلة التحرير، بالقرب من باخموت، تم تطهير 51 كيلومترا مربعا من الأراضى الأوكرانية من الروس. وخلال الأسبوع الماضي، تمت إضافة كيلومترين مربعين إلى ذلك".

وأشارت إلى أنه تم تحرير منطقتى أندرييفكا وكليششيفكا على طول محور باخموت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت "إذا كنا نتحدث عن اتجاه باخموت فمن ناحية، هجومنا مستمر ولكن من ناحية أخرى، لم يتم إنشاء أي مجموعة هجومية هناك ،نحن نهاجم بالقوات التي نستخدمها للدفاع، ولم يتم إنشاء أي قدرات إضافية.

وأضافت ماليار أن "القوات التي كانت مكلفة بالدفاع في البداية تمكنت أيضا من التقدم".

وأشارت أيضا إلى أنه في اتجاهي كوبيانسك وليمان، لوحظ انخفاض في كثافة القتال خلال الأسبوع الماضي حيث لم يتم الإبلاغ عن أي جهود هجومية