البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جذور لتنسيق المواقع بقيمة 6.7 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال شركة جذور لتنسيق المواقع خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 28.7 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون جنيه، وصفقة على الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية بحجم تداول 421.2 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة نيو سمارت بحجم تداول 4 آلاف سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 523.8 ألف سهم بقيمة 16.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 31 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.335 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 961.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.9 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.69%، والعرب على 7.37%، واستحوذت المؤسسات على 27.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 230.7 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 556.5 ألف جنيه، 41 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 324.1 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 19751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 23811 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8264 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 5570 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.