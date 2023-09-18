الاتحاد الأوروبى يقدم 9ر20 مليون يورو لإيطاليا لمواجهة أضرار فيضانات 2022

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أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لدفع 9ر20 مليون يورو كمساعدة لإيطاليا.



وأشار المجلس الأوروبي اليوم الإثنين في بيان له إلى أن هذه المساعدات تأتي في أعقاب حالة الطوارئ التي ضربت منطقة ماركي بوسط إيطاليا في سبتمبر 2022، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.



وتعد هذه المساعدة المالية التي سيتم صرفها من صندوق التضامن الأوروبي جزءا من حزمة أكبر تبلغ 8ر454 مليون يورو من المساعدات المخصصة أيضا لرومانيا وتركيا، إذ ستحصل رومانيا على 9ر33 مليون يورو استجابة للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2022، كما ستحصل تركيا على 400 مليون يورو في أعقاب الزلازل التي وقعت في فبراير 2023.



يُشار إلى أنه في سبتمبر 2022، تعرضت منطقة ماركي لعواصف عنيفة وفيضانات مفاجئة أسفرت عن مقتل 13 شخصا فضلا عن تشريد المئات من منازلهم وتسببت في أضرار بمليارات اليورو.