"الأتوبيس الطائر" بكفر الشيخ يفاجئ المدارس للتأكد من استعدادات العام الدراسى الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ ، متابعة ميدانية من أعضاء المتابعة بالمديرية والأقسام والإدارات المختلفة بالديوان من خلال "الأتوبيس الطائر"، في جولات مفاجئة، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان الأتوبيس الطائر، للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، ولم يعلن وكيل الوزارة عن وجهته لأي الإدارات والمدارس التي سيتابعها، للاطمئنان على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة،ووضع الجداول وتوزيع المناهج، ومتابعة العجز والزيادة.

وكان وكيل الوزارة عقد اجتماعاً أمس الأول وجه خلاله مدراء الإدارات واللجان بمتابعة المدارس، وإرسال التقارير اليومية لمكتبه، لمتابعة الاستعدادات بنفسه، ولم يكتف بتلقيه التقارير، فقرر التوجه للمدارس والإدارات على رأس لجان للوقوف على أرض الواقع على كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام.