اليوم السابع
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"الأتوبيس الطائر" بكفر الشيخ يفاجئ المدارس للتأكد من استعدادات العام الدراسى الجديد

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:12 م
"الأتوبيس الطائر" بكفر الشيخ يفاجئ المدارس للتأكد من استعدادات العام الدراسى الجديد أعضاء لجان الأتوبيس الطائر
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، متابعة ميدانية من أعضاء المتابعة بالمديرية والأقسام والإدارات المختلفة بالديوان من خلال "الأتوبيس الطائر"، في جولات مفاجئة، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.
 
تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان الأتوبيس الطائر، للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، ولم يعلن وكيل الوزارة عن وجهته لأي الإدارات والمدارس التي سيتابعها، للاطمئنان على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة،ووضع الجداول وتوزيع المناهج، ومتابعة العجز والزيادة.
 
وكان وكيل الوزارة عقد اجتماعاً أمس الأول وجه خلاله مدراء الإدارات واللجان بمتابعة المدارس، وإرسال التقارير اليومية لمكتبه، لمتابعة الاستعدادات بنفسه، ولم يكتف بتلقيه التقارير، فقرر التوجه للمدارس والإدارات على رأس لجان للوقوف على أرض الواقع على كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام.
 
لجان لمتابعة مدارس كفر الشيخ
لجان لمتابعة مدارس كفر الشيخ

لجان الاتوبيس الطائر لمتابعة المدارس
لجان الاتوبيس الطائر لمتابعة المدارس

أعضاء لجان الأتوبيس الطائر
أعضاء لجان الأتوبيس الطائر

 


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