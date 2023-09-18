اعترافات ابن القنصل بالدقهلية: بزور كارنيهات نقابات مقابل مبالغ مالية

كتب ــ سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الشخص المتهم بتزوير كارنيهات منسوبة لجهات حكومية، اعترف بتزوير كارنيهات منسوبة لعدد من النقابات الحكومية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم أنشأ كيانا وهميا "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، واتخاذه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمى المُشار إليه وضبط المتهم، وبالتفتيش تم العثور على (عدد 3 كارنيهات خاصة بالمتهم منسوب صدورها لجهات مختلفة - عدد 35 كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة – عدد 4 أكلاشيهات بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه – مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع – عدد 4 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها – عدد 2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيكى لصناعة الكارنيهات – جهاز قطع معدنى – سخان حرارى – هاتف محمول- بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.