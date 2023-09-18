إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ملاكى بصحراوى البحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارتى ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون، لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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