أفضل مشروب فى هذا الطقس هو "الماء".. اعرف السر

كتبت مروة محمود الياس

المياه هى الحياة، لا شك فى هذه الحقيقة، وخلال التغيرات الجوية والطقس المتقلب ينصح تقرير نشر بموقع centers for disease control and prevention بضرورة شرب المياه بكميات كبيرة للحفاظ على الجسم من الجفاف.

والجفاف وفقًا للتقرير يصيب الجسم نتيجة قلة الترطيب، وهو ما يجعل الشخص يشعر بالإجهاد والخمول والكسل، ويشعر بآلام متفرقة بالجسم.

والجفاف يعزز أيضا حالة فقدان التركيز والتشتت، حيث يعانى الشخص من اضطرابات معوية ومعدية تجعله يشعر بالامساك المزمن ويعانى منه، وقلة شرب الماء يعزز من فرص الإصابة بمشكلات الكلى واضطراب فى درجة حرارة الجسم مع اضطراب فى الوزن، فى حين أن شرب كميات وفيرة من المياه مع تغير الفصول يساعد على تكيف الجسم مع درجة الحرارة، ويعزز من إفراز العرق بشكل منظم جدًا، ومن التخلص السليم من الفضلات من خلال تحسين المياه للمعدة وتحسين عملية الهضم بشكل كامل، ما يجعله فى وقاية من الإسهال أو الإمساك.

يساعد شرب الماء على تحسين الحالة المزاجية، وكذا الشعور بالنشاط والتركيز الشديد، ومقاومة الطقس الحار والشعور به، وكذلك التكيف مع الطقس البارد، تعمل المياه أيضًا على تحسين عمل مفاصل الجسم ما يجعله أكثر حيوية، ولا شك أن الماء يعزز من صحة الجلد وتركيبه، ويقى من جفافه، واصابته بالذبول والتشققات، فالماء يعطى النضارة والحيوية للجسم والبشرة والصحة، لذا ينصح التقرير بشرب المياه بكميات كبيرة خاصة فى هذه الأيام مع الطقس المتقلب.