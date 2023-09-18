اليوم السابع
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أخبار مصر.. غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 06:00 م
أخبار مصر.. غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة طقس

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

 

الرئيس السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. ويبحث مع الشيخ محمد بن زايد مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.
 

مصر تُدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وزير الزراعة لرئيس الوزراء: المساحة المزروعة للموسم الجديد 9.8 مليون فدان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، والسياسات الزراعية لموسم 2023/2024.
 
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة أنه خلال الموسم الزراعي 2022/2023 بلغت المساحة المزروعة 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، موضحًا أن معدل التكثيف الزراعي بلغ 180% (وهو زراعة أكثر من عروة في نفس الأرض).
 
 

"معلومات الوزراء": مصر الرابعة عالميا فى تصدير الأدوية العشبية لعام 2022

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " الطب البديل... الوضع العالمي والمحلي"، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل، وأهم الفاعلين الرئيسين فيه، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي، وأيضاً وضع الطب البديل في مصر، ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية بمصر، والسياحة العلاجية فيها، كما تم استعراض أبرز التجارب الدولية في الطب البديل.
 

البترول: 2.4 مليار قدم مكعب غاز متوسط الإنتاج اليومى لحقل ظهر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أنه مازال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف ، لافتاً إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية ، وأنهما يمتلكان من الخبرة والامكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز ، ووجه الملا بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات .

 

غدا.. إيقاف قطارات القاهرة / مطروح والعكس بخطوط السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه سيتم إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، غدا الثلاثاء، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 / 9 / 2023 على النحو الآتى : 
 

وزارة التعليم تستعد لاستقبال 25 مليون طالب بفرش الفصول وتسكين التلاميذ

استعداداً للعام الدراسي الجديد ، واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن تستوعب قرابة 25 مليون طالب وطالبة فى المدارس الرسمية والخاصة للغات، بعد أن استقرت الدراسة فى المدارس الدولية خلال الأيام الماضية.

 

محافظ القاهرة: حظر حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من التعليم

استهل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا، مؤكدًا أن مصر دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات، وتحرص على دعمهم بكل الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المحنة.
 
مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى الخميس المقبل
تقرر مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر للعام الجامعي 2023-2024م من يوم الثلاثاء الموافق 19 من سبتمبر وحتى الخميس الموافق 21 من سبتمبر على النحو الآتي:
 
 

إنقاذ طفلتين بعد محاصرتهما أسبوعا تحت الركام فى درنة الليبية

انتشلت فرق الإنقاذ الليبية ناجين آخرين من تحت الركام في مدينة درنة، بعد أسبوع على كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا وقتلت الآلاف وأغرقت أحياء سكنية بالكامل.

 

82 جنيها للفراخ و170 للحوم البرازيلى المجمدة.. أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس

افتتحت محافظة الجيزة، مساء أمس الأحد، أكبر معارض "أهلا مدارس" على مستوى المحافظة في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30% قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
 

الأرصاد: خريف 2023 يشهد زيادة فى معدلات سقوط الأمطار طبقا للتنبؤات الفصلية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن وصف المناخ خلال فصل الخريف لعام 2023 على جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.
 

 

غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وسحب صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
 

 


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