أخبار مصر.. غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. ويبحث مع الشيخ محمد بن زايد مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية
مصر تُدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزير الزراعة لرئيس الوزراء: المساحة المزروعة للموسم الجديد 9.8 مليون فدان
"معلومات الوزراء": مصر الرابعة عالميا فى تصدير الأدوية العشبية لعام 2022
البترول: 2.4 مليار قدم مكعب غاز متوسط الإنتاج اليومى لحقل ظهر
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أنه مازال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف ، لافتاً إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية ، وأنهما يمتلكان من الخبرة والامكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز ، ووجه الملا بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات .
غدا.. إيقاف قطارات القاهرة / مطروح والعكس بخطوط السكة الحديد
وزارة التعليم تستعد لاستقبال 25 مليون طالب بفرش الفصول وتسكين التلاميذ
استعداداً للعام الدراسي الجديد ، واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن تستوعب قرابة 25 مليون طالب وطالبة فى المدارس الرسمية والخاصة للغات، بعد أن استقرت الدراسة فى المدارس الدولية خلال الأيام الماضية.
محافظ القاهرة: حظر حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من التعليم
إنقاذ طفلتين بعد محاصرتهما أسبوعا تحت الركام فى درنة الليبية
انتشلت فرق الإنقاذ الليبية ناجين آخرين من تحت الركام في مدينة درنة، بعد أسبوع على كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا وقتلت الآلاف وأغرقت أحياء سكنية بالكامل.
82 جنيها للفراخ و170 للحوم البرازيلى المجمدة.. أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس
الأرصاد: خريف 2023 يشهد زيادة فى معدلات سقوط الأمطار طبقا للتنبؤات الفصلية
غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وسحب صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة
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