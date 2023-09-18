أخبار البورصة اليوم الإثنين 18-9-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 18-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.335 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: أم بي للهندسة، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسماعيلية مصر للدواجن.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.335 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 961.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.9 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.69%، والعرب على 7.37%، واستحوذت المؤسسات على 27.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 230.7 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 556.5 ألف جنيه، 41 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 324.1 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 19751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 23811 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8264 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 5570 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

باندا

أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء المساهم بيتر فوزي فؤاد بخيت عدد 2.2 مليون سهم بسعر 1.6722 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 1.312% إلى 1.76%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال عدد 3.15 مليون سهم، 400 ألف سهم، 168 ألف سهم، 287.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 7 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 150 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 742 سهم، 572.9 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 10 آلاف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مستشفى كليوباترا 458 ألف سهم.

إيديتا

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، توقيع اتفاقيتين للحصول على قرضين متوسطي الأجل لمدة 7 سنوات، تبلغ قيمة القرض الأول 190 مليون جنيه، ومن المقرر توظيفه في تمويل 50% من إجمالي قيمة عملية الاستحواذ على شركة فانسي فودز، وتبلغ قيمة القرض الثاني 200 مليون جنيه، ومن المقرر توظيفه في تمويل إعادة تمويل الاستثمارات اللازمة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة.

موبكو

قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إنها ليس لديها علم بالخبر المنشور بشأن بيع دراسة الحكومة بيع حصة من الشركة.