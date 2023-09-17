اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: الكوارث البيئية والحر واضطرابات الطيران أفسدت صناعة السفر الصيف الحالى

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:23 م
CNN: الكوارث البيئية والحر واضطرابات الطيران أفسدت صناعة السفر الصيف الحالى الحر أثر على موسم العطلات الصيفية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الكوارث البيئية وحوادث صناعة الطيران والاضرابات والشواطئ القذرة وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات وارتفاع الأسعار والازدحام  تآمرت جميعا لإفساد عطلات مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من الناس هذا العام.

 

 وفى معظم الأحيان، فإن إزعاج المسافرين لم يكن شيئا مقارنة بالتأثر المأسوى لهذه الظروف على مجتمعات أخرى حول العالم.

 

 لكن بالنسبة لكثيرين، فإن عطلة الصيف حدث سنوى مطلوب بشدة للاستراحة من ضغط الحياة اليومية، وأيضا من مصاعب أخرى شديدة فى كثير من الأحيان.

 

 واستمتعت إعداد هائلة من الناس بعطلات خالية من المشكلات حول العالم. ومقابل كل سلسلة غاضبة من التغريدات من صالات المغادرة بالمطارات، كان هناك على الأرجح عدد أكبر من صور السيلفى المبتسمة بجانب حمام السباحة.

 

 ومؤخرا تم إعلان هذا الصيف باعتباره الأكثر حرارة على كوكب الأرض، وكسر أرقام قياسية سابقة بفارق كبير.

 وشهدت جنوب أوروبا موجات حر شديد مع ارتفاع درجات الحرارة لأعلى مستوى لها مما جعل الحياة غير مريحة وربما خطيرة للسائحين والمحليين على حد السواء.

 

 وفى إيطاليا، تم إصدار تحذيرات من الحرارة وتوجيهات للسائحين والمحليين بالحفاظ على ترطيبهم المستمر بالماء والبقاء فى الظل والأماكن المكيفة. وفى العاصمة اليونانية أثينا، أغلقت السلطات بعض المواقع السياحية، بما فى ذلك الأكروبوليس، خلال الجزء الأكثر سخونة من اليوم.

 

 ومع تزايد درجات الحرارة، كان هناك تنبؤات بتغير الأنماط السياحية. وأشارت إحدى الدراسات إلى السائحين الذين يخططون للذهب إلى منطقة البحر المتوسط قد تراجعوا بنسبة 10% خلال عام، بينما تزايد الاهتمام بأماكن أكثر برودة مثل إيرلندا والدنمارك. وأخبرت شركة السياحية البريطانية توماس كوك ورابطة وملاء السفر ABTA سى أن إن إنها لم تشهد فارقا ملحوظا فى شهر يوليو.

 

 وفى الولايات المتحدة، تعرضت المتنزهات الوطنية مثل وادى الموت وجراند كانيون للحر الشديد، وشهدت العديد من الوفيات التى يشتبه فى أنها مرتبطة بالحر.


السياحة

صناعة السفر

الفيضانات

موجات الحر

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

إحصائية روسية.. مصر من أفضل 5 وجهات سياحية لدى الروس لقضاء العطلة الصيفية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:39 م

وكالة إيطالية: مصر أولى الوجهات المفضلة لدى الإيطاليين لقضاء عطلاتهم الصيفية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:40 ص

فوضى فى العطلة الصيفية ببريطانيا بسبب إضرابات السكك الحديدية.. الآلاف يشاركون فى ثالث إضراب خلال 9 أيام للضغط على سوناك لتحسين الأجور.. الحكومة متمسكة بعرضها.. والجارديان: تضرر خطط العائلات والأعمال التجارية

الأحد، 30 يوليو 2023 01:00 ص

ما تضيعش الإجازة.. 7 نصائح تساعدك على استغلال العطلة الصيفية بشكل مثالي

السبت، 17 يونيو 2023 04:00 م

محمد صلاح يقضى العطلة الصيفية فى دبى قبل معسكر المنتخب.. صور

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة