اليوم السابع
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وزير لبنانى سابق ينشر وثيقة "خطيرة" عن انفجار مرفأ بيروت

الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:00 ص
وزير لبنانى سابق ينشر وثيقة "خطيرة" عن انفجار مرفأ بيروت مرفأ بيروت - أرشيفية
وكالات

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نشر الوزير اللبناني السابق يعقوب الصراف وثيقة وصفت بـ"الخطيرة"، وتظهر الموافقة على عملية إدخال متفجرات إلى مرفأ بيروت الذي تعرّض قبل سنوات لانفجار مروع وخلف خسائر ضخمة.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، نشر الصراف الوثيقة، معلقا عليها بالقول: "هيدى قسيمة إدخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن إنن متفجرات على العنبر رقم 12..إذا كانوا على علم إنن متفجرات ما حدا في ينكر".

فيما تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع هذا المنشور، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن إدخال هذه المتفجرات، حيث وصفهم البعض بـ"المجرمين".


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مرفا بيروت

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يعقوب الصراف



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