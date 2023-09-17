نواب جمهوريون يطالبون بايدن الإسراع فى تسليم صواريخ ATACMS إلى كييف

وكالات

طالب 4 من نواب الكونجرس الأمريكي الجمهوريين عبر رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الإسراع في تسليم صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا، لأن التأخير "يضر بالأمن القومي الأمريكي".

وقال نواب جمهوريون في الكونجرس إن المزيد من التأخير من قبل الإدارة الأمريكية في إرسال صواريخ ATACMS إلى كييف "لن يؤدي إلى سوى الإضرار بمصالح الأمن القومي الأمريكي وإطالة أمد النزاع".

يشار إلى أن الصواريخ المذكورة قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد 300 كيلومتر عنها ووقع الرسالة المذكورة توم كوتون وروجر ويكر وليندسي غراهام وسوزان كولينز.

وجاء في متن رسالة الجمهوريين المنشورة على الإنترنت: "نكتب من أجل الحث على النشر الفوري للنظام الصاروخي MGM-140 ATACMS في أوكرانيا. إن المزيد من التأخير في هذا الأمر لن يؤدي إلّا إلى إلحاق المزيد من الضرر بمصالح الأمن القومي الأمريكي وإطالة أمد النزاع".

هذا ويعتقد النواب أن توفير الصواريخ لكييف سيزيد من الإمكانات العسكرية لقوات كييف، ويقول المشرعون إنهم لا يحتاجون إلى سوى "جزء صغير من أنظمة ATACMS المتوفرة عند الولايات المتحدة".

وأضاف تقرير الإذاعة الكورية: "في خطاب الرد، نقل وزير الدفاع الكوري كانغ سون نام التحيات الحارة من جميع أفراد الجيش الشعبي الكوري إلى جميع الأفراد العسكريين في أسطول المحيط الهادئ البطل، وأعرب عن استعداده لمواصلة تعزيز التعاضد القتالي والتعاون مع الجيش الروسي والدفاع بشكل موثوق عن السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".

وتابع البيان أن وزير الدفاع الروسي قدم هدية لزعيم كوريا الديمقراطية، وبعد حفل العشاء دارت محادثة بينهما.

وفي وقت سابق من يوم السبت، خطّ الزعيم كيم جونغ أون، أسطرا للذكرى والتاريخ في دفتر الزوار الفخري في فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" الروسية التي زارها، وتسلّم من طاقمها نموذجا مصغّرا لها.