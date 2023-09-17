اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:13 م
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مواطنة من الشرقية: هانتخب الرئيس السيسي لأني بفضله عايشة فى أمن وأمان.. فيديو

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:30 م
مواطنة من الشرقية: هانتخب الرئيس السيسي لأني بفضله عايشة فى أمن وأمان.. فيديو سلوى إبراهيم سعد صاحبة مشغل ملابس حريمى
الشرقية فتحية الديب

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قالت سلوى إبراهيم سعد صاحبة مشغل ملابس حريمى ومقيمة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إن المرأة المصرية تحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، وتجلى ذلك من خلال المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على صحتها ومنها الكشف المبكر على سرطان الثدي.

ولفتت إلى أنها كمواطنة مسيحية تذهب إلى الكنيسة لممارسة طقوسها الدينية في أمان، وكمواطنة مصرية تعيش في أمان، منوهة أنها سوف تختار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل الأمان الذي تعيش فيه.

وتابعت أن شبكة الطرق التى تمت فى عهد الرئيس السيسي طفرة هامة، كما أنا نجلتها تذهب الي جامعتها في أمان، فضلا عن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس لتغيير صورة الريف المصري في كافة القطاعات من الصحة والتعليم.


سلوى ابراهيم

بلبيس

الشرقية

السيسي

انتخابات الرئاسة



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