معاينة عقار تعرض للانهيار في العمرانية وتشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة وجهات التحقيق المختصة معاينة لعقار تعرض للانهيار بمنطقة العمرانية، وتبين أنه مكون من عدة طوابق خالي من السكان، كما تم معاينة عقار آخر تعرض للضرر نتيجة سقوط جزء من العقار النهار عليه.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بتشكيل لجنة من المختصين لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من سلامتها الإنشائية، وإعداد تقرير عن سبب الانهيار.

كان انهار عقار خالي من السكان بمنطقة العمرانية، مما أسفر عن مصرع فتاة تقيم بعقار مجاور نتيجة سقوط اجزاء من العقار عليها، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد انهيار عقار بمنطقة العمرانية، انتقل على الفور رجال المباحث والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عقار خالي من السكان تعرض لانهيار، وسقطت أجزاء منه على فتاة تقيم بعقار مجاور، مما أسفر عن مصرعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع مسؤلي محافظة الجيزة وتولت النيابة المختصة التحقيق.