مصادرة طن ونصف دقيق مدعم قبل تهريبه لسوق السوداء بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، طن و500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مدينة صان الحجر، وأفاد بيان: إن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبره من الرقابة التموينيه بالمديريه برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بالإشتراك مع إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد عبدالله نوفل بناءاً على معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي بناحية صان الحجر وتوجهت الحمله إلى مقر المشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 30 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم اي كمية قدرها طن ونص من الدقيق البلدي المدعم قام بتجميعها بغرض اعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع تم مصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى مستودع الحسينية بصفة امانه تحت اذن وتصرف النيابه العامه وتم تحرير محضر رقم 6462 لسنة 2023 جنح صان الحجر.