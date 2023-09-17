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مدير مدرسة بالغردقة: أويد الرئيس السيسى لاستمرار الأمن والأمان فى بلدنا.. فيديو

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:00 ص
مدير مدرسة بالغردقة: أويد الرئيس السيسى لاستمرار الأمن والأمان فى بلدنا.. فيديو علاء حسن مدير مدرسة بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال علاء حسن، مدير مدرسة بالغردقة، إنه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدة أسباب، مضيفا:" بداية الأمن والأمان اللى بتعيش فيه مصر، والذى افتقدناه فى فترة زمنية كبيرة خلال السنوات الماضية"، مقدما الشكر للرئيس على عودة الأمن مرة أخرى فى جميع ربوع مصر.
 
كما أكد على تأييد الرئيس السيسى لما تم انشاءه من مشروعات قومية صخمة منها قناة السويس الجديدة، وكذلك توافر السلع فى مصر، وأن هناك عدد كبير من الدول ليس بها توفير كامل بالسلع، متقدما فى نهاية حديثة بالشكر للرئيس، ومؤكدا على تأييده الكامل للرئيس من أجل الأمن والأمان.
 
 
 

 


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