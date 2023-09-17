محافظ قنا: إنشاء محور جديد للقطار الكهربائى السريع والسيارات أعلى النيل بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وافق علي إنشاء محور علي النيل يضم مسار القطار الكهربائي السريع وطريق لمرور السيارات، بداية من الطريق الصحراوي الغربي مرورا بأعلى النيل وحتي الطريق الصحراوي الشرقي، موضحا أن المحور سيكون موازيا لكوبري دندرة أعلى النيل.

وأضاف الداودي، أن المحور الجديد سيخفف ضغط مرور السيارات علي كوبري دندرة حيث سيقوم بتوفير الوقت والجهد علي المواطنين من خلال الربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الصحراوي الشرقي مما يساهم في تخفيف الزحام بمدينة قنا، موضحا أن المحافظة تشهد حاليا طفرة كبيرة على مستوى الطرق والكباري، وخلق شرايين جديدة للتنمية، لافتاً إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تسابق الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات للعمل على الارتقاء بها، وتنفيذها بالجودة العالية المطلوبة، لتسهيل وتأمين حركة المركبات والمواطنين، مؤكدا أن ما يتم تنفيذه حالياً من أعمال بمختلف قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نهضة تنموية وحضارية نفتخر ونعتز بها فى ظل المشروعات العملاقة التى يتم تحقيقها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتابع الداودي، أن مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم المشروعات العملاق التي نفذتها الدولة المصرية، خاصة أنه يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات داخل مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير النقل والمواصلات ومحافظ قنا محطة قنا الي محطة قنا التبادلية بمنطقة الصالحية ضمن مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع " أكتوبر/الأقصر/ اسوان/ ابوسمبل "، حيث تمت مراعاة أن تكون موقع المحطات بصفة عامة قريبة من الطرق والأماكن السكنية لخدمة سكان محافظات الصعيد، كما تفقدا عدد من المواقع ضمن مسار الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع "قنا - الغردقة - سفاجا" وذلك للربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

يذكر أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، وبالتالي ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية.