محافظ السويس: تشكيل لجنة لمتابعة تسليم المدافن لمستحقيها

السويس - السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، اجتماعًا اليوم لمناقشة ومتابعة نظام تسليم المدافن للمواطنين المستحقين المتقدمين بطلبات لمديرية الإسكان بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير مديرية الإسكان ورؤساء الأحياء.

وأكد المحافظ، محاسبة كل من يحاول الاعتداء على أراضي المدافن، مكلفا بتشكيل لجنة للمرور يوميًا لمتابعة المنطقة التى يتم بها التسليم وذلك لمنع أى تجاوزات.

كما كلف المحافظ مدير مديرية الإسكان بإعداد تصميم وعمل خرائط لقطع الأراضي بالمدافن القديمة والمدافن الجديدة بحيث يكتب اسم المالك على كل قطعة لتكون قاعدة بيانات.