اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 06:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون وميلونى يناقشان إجراءات وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط

الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:24 ص
ماكرون وميلونى يناقشان إجراءات وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين والإجراءات المشتركة التي يمكن اتخاذها في البحر المتوسط في هذا الصدد.

وذكرت قناة LCI التلفزيونية، في بيان لها، أن ماكرون وعد خلال اللقاء مع رئيسة الحكومة الإيطالية بإرسال وزير داخليته جيرالد دارمانين إلى العاصمة روما في "الأيام المقبلة" لمناقشة الوضع مع نظيره الإيطالي.

وناقش الطرفان "الإجراءات المشتركة التي يمكن اتخاذها في مياه البحر الأبيض المتوسط" في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في أوروبا في إطار اتفاق الهجرة لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية على المدى الطويل.

وأعلنت السلطات الإيطالية قبل يومين حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا بعد وصول أكثر من 7 آلاف مهاجر إليها خلال الساعات الأخيرة، وهو ما يفوق عدد سكان الجزيرة الأصليين.

وعلى أثر ذلك تشهد الجزيرة وضعا أمنيا متوترا مع محاولة الشرطة محاصرة المهاجرين ما تسبب في تدافع واشتباكات مع الأجهزة الأمنية.

في السياق ذاته، عقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم السبت، اجتماعا طارئا ثانيا بعد الاجتماع الطارئ الأول في اليوم السابق، لتحديد خطة عمل فرنسا في ما يتعلق بالوضع في لامبيدوزا.


ميلونى

ماكرون

فرنسا

ايطاليا

هجره غير شرعيه

البحر المتوسط

اوروبا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة