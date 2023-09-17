ماكرون وميلونى يناقشان إجراءات وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط

وكالات

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين والإجراءات المشتركة التي يمكن اتخاذها في البحر المتوسط في هذا الصدد.

وذكرت قناة LCI التلفزيونية في بيان لها أن ماكرون وعد خلال اللقاء مع رئيسة الحكومة الإيطالية بإرسال وزير داخليته جيرالد دارمانين إلى العاصمة روما في "الأيام المقبلة" لمناقشة الوضع مع نظيره الإيطالي.

وناقش الطرفان "الإجراءات المشتركة التي يمكن اتخاذها في مياه البحر الأبيض المتوسط" في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في أوروبا في إطار اتفاق الهجرة لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية على المدى الطويل.

وأعلنت السلطات الإيطالية قبل يومين حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا بعد وصول أكثر من 7 آلاف مهاجر إليها خلال الساعات الأخيرة، وهو ما يفوق عدد سكان الجزيرة الأصليين.

وعلى إثر ذلك تشهد الجزيرة وضعا أمنيا متوترا مع محاولة الشرطة محاصرة المهاجرين ما تسبب في تدافع واشتباكات مع الأجهزة الأمنية.

في السياق ذاته، عقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم السبت، اجتماعا طارئا ثانيا بعد الاجتماع الطارئ الأول في اليوم السابق، لتحديد خطة عمل فرنسا في ما يتعلق بالوضع في لامبيدوزا.