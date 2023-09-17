فريق طبي بقنا العام ينقذ مريضا بعد انفجار بالقولون باستخدام الدباسة الجراحية

تمكن فريق الجراحة العامة في مستشفى قنا العام ، من إنقاذ حياة مريض يعاني من انفجار في القولون السيني، بإجراء جراحة عامة باستخدام الدباسة الجراحية الدائرية، والحالة تتلقى العلاج داخل المستشفى بمتابعة طبية دورية.

وقال محمد الديب، مدير المستشفى، إن الحالة لمريض أربعيني وصل إلي قسم استقبال الجراحة العامة منذ شهرين، وشخصت التهاب برتوني عمومي وانفجار بالأمعاء وتم عمل استكشاف للبطن وتبين وجود ورم بالقولون السيني منفجر.

على الفور تم إدخال المريض غرفة العمليات وتم استئصال الورم بحافة أمان وعمل فتحة "كولوستومي هارتمان" وخضع المريض للعلاج داخل القسم وبعد ظهور نتيجة العينة عبارة عن ورم التهابي سببه عدوي البلهارسيا.

وتابع بيان للمستشفى، أنه بعد ظهور العينة تم تحضير المريض للعملية التانية بعد خروجه من المستشفي وإعطاء المريض جرعة البلهارسيا، وعمل منظار قولوني لتجنب وجود بؤر أخري التهابية وغلق الكولوستومي وتوفير الدباسة الجراحية، وذلك بدعم من الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

ضم الفريق الطبي، الدكتور محمد لطفي استشاري جراحة المناظير، والدكتورمحمود القهيوي، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد هويدي، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور اندرو اخصائي الجراحة العامة، والدكتور أسامة عبد العاطى، طبيب الجراحة العامة، وفريق التخدير، الدكتور عادل علي، استشاري التخدير مدير العمليات، والدكتور سامح شاكر، استشاري التخدير.