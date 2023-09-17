طبيبة بيطرية: الحشرات هى المسبب الرئيسي للجلد العقدى.. وهذه طرق المكافحة

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية، إن الحشرات هى المسبب الرئيسي لأخطر مرض بقرى وهو "الجلد العقدي" أو الجدري أو البرابيق أو القروش، حسب ما يطلق عليه فى كل منطقة، لافتة إلى أن أول خطوات العلاج هى المكافحة للحشرات الناقلة للفيروس بالرش بالمبيدات الآمنة الاستعمال، موضحه أن الرش له شروط واحتياطات واجب توافرها عند رش الحيوانات ضد الطفليات الخارجية .

وأوضحت أن تلك الشروط، هى: أولا المبيد المستخدم من النوع الأمن الاقل سمية، تاريخ الصلاحية على الأقل 6 أشهر، الالتزام بالتخفيف المطلوب والمدون للمربى، أن يتم توفيره من مصدر للشراء مضمون لضمان التخزين والجودة، ثانيا الحيوان :سليم غير مريض -غير مجهد - عدم وجود جروح - عمر أكبر من 5 أشهر- يفضل عدم العشار الأخير، ثالثا قبل الرش: سقي الحيوان بماء كافي، إزالة وغسل الأوساخ الملتصقة بالحيوان بالماء - التأكد من عدم وجود جروح - ممنوع اجهاد الحيوان حيث يفتح مسام الجلد للتعرق.

وأضافت سماح: رابعا وقت الرش : عند أول ساعة أو آخر ساعة في النهار- وهي الأفضل لغلق مسام الجلد- يمنع نهائيا عند الحر أو الرياح، مع الحرص على التهوية الجيدة، خامسا كيفية الرش: من أعلي لأسفل - عكس اتجاه الشعر -تجنب الرش للرأس، التركيز على الرقبة من الجانبين ومن الذيل للضرع، مراقبة مكان وصول الرش لنفس الحيوان أو آخر بجواره، سادسا بعد الرش: وقف الحيوان في مكان مفتوح جيد التهوية وفي الشمس الهادئة، بالإضافة إلى مراقبة الحيوان جيدا ساعة لاحتمالية ظهور علامات حساسية، سابعا لابد من توافر :الطبيب المشرف على المزرعة او صاحب الحيوانات، لتخفيف المبيد بنفسه ومراقبة مراعاة الاحتياطات السابقة، ومضاد حساسية في عدم وجود طبيب، وأخيرا رش المكان جيدا 3 مرات متتالية بفاصل أسبوع ينهي القراد نهائيا، ويتبقي عزل الحيوانات المشتراه أسبوع لحين رشها مرتين قبل إدخالها علي باقي حيوانات المزرعة.