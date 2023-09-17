ضبط 12 ألف قطعة حلوى المولد بدون بيانات وطن ونصف سكر داخل مصنع حلويات جافة بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لضبط المخالفات التموينية بمركز قطور، ضمت أحمد البسطويسى مدير الادارة العامة التجارة الداخلية والدكتورة ولاء رشاد شاهين مديرة الرقابة التجارية، ومحمد فوزى والسيد الحوالة وتامر الأشعل المفتشين بإدارة الرقابة التجارية، تمكنت الحملة من ضبط 12000 قطعة حلوى جافة للمولد النبوى مغلفة فى أكياس بلاستيكية وغير مدون عليها أى بيانات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1500 كجم سكر داخل مصنع حلوى جافة مجهولة المصدر ليس لها أى بيانات تدل علي مصدرها ،تم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.