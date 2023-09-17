ضبط صاحب طاحونة بحوزته نصف طن دقيق بلدى ومخزن سلع بدون ترخيص بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملات تموينية نجحت فى ضبط صاحب طاحونة غلال بحوزته نصف طن دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه أسفرت الحملة فى الأسواق عن ضبط صاحب طاحونة غلال لحيازته دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز بغرض بيعه بالسوق السوداء، وبحوزته إجمالي مضبوطات عبارة عن 500 كيلو جرام دقيق بلدى، وهو عبارة عن عدد 10 شيكارة دقيق بلدى، وفى المخابز البلدية نجحت الحملات فى تحرير 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

ويضيف وكيل وزارة التموين بالأقصر ، فى بيان صحفى، إنه نجحت الحملات أيضاً فى ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية لإدارته مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة، ولحيازته سلع غذائية بدون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته لتلك السلع والمضبوطات، وذلك بإجمالى 250 كيلو جرام فاكهة طبيعية مسكرة مشكلة تستخدم لمستلزمات الحلوانى، وهى عبارة عن عدد 50 كرتونة تم التحفظ عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية فى دائرة مركز ومدينة الزينية والمدامود، للمرور على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من جودة رغيف الخبز وإنتاجه بالمواصفات والأوزان المقررة ووصوله لمستحقيه، وتفقد خلال جولته الأنشطة التموينية المختلفة للتأكد من استمرار عملية الصرف بدون أي معوقات أو مشاكل والتواصل المستمر مع المواطنين والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من صلاحية السلع ومصدرها ومستنداتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وعدم التهاون مع المخالفين لتحقيق الردع العام والخاص.