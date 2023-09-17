اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتعدي على ابنه في السويس

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:13 م
ضبط المتهم بالتعدي على ابنه في السويس قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله (سن 10) وإحداث إصابات بالغه به. 
 
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بالتضرر من شقيقها عامل مقيم بذات العنوان لقيامه بالتعدى على نجله وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، لتسببه فى ضياع مبلغ مالى من المنزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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