شرطة البيئة تضبط 7 مصانع بدون تراخيص فى الدقهلية

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الدقهلية"، أسفرت جهودها عن ضبط القضايا الأتية:

فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية – الصحة العامة" تم ضبط 7 مصانع بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت (25,244 طن مواد غذائية – 295200 قطعة "بسكويت" – واحد طن مخلفات بسكويت هالك – 3300 لتر منظفات – 18,4 طن حلاوة) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية " تم ضبط (مخزنين – مدشة) بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت (29 طن ذرة صفراء – 15,80 طن مبيدات زراعية – 37315 عبوة مبيدات زراعية – 12,537 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 12555 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية)، بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 26 قضية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.