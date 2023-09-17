شاب أقصري: دعم الرئيس للشباب بالفعاليات لإثقال خبراتهم طريقنا لدعمه.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

تحدث الشاب عبد الحليم عبد الفتاح البالغ من العمر 22 سنة من محافظة الأقصر، عن أسباب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مقبلة، وأهمها لكونها يسخر كافة إمكانيات الدولة والحكومة المصرية على دعم الشباب بسلسلة من الفعاليات الدورية لإثقال خبرات الشباب فهم طريق مصر لمستقبل أفضل.

ويضيف عبد الحليم عبد الفتاح فى لقاء لـ"اليوم السابع"، إنه على مدار السنوات الماضية يشاهد ويتابع كافة المؤتمرات الشبابية التي تنظم بحضور ورعاية الرئيس السيسي فى مختلف المدن المختلفة، والتى يتحاور فيها مع الشباب لتكون فرصة لإثبات أنفسهم فى المجتمع، بجانب إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب التى تساهم فى إخراج جيل جديد من الشباب متميز وقادر على المضى قدماً بالدولة المصرية للتقدم في المستقبل القريب، بجانب تنفيذ تدريبات متنوعة للشباب فى مختلف أرجاء مصر من مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى برعاية الرئيس.

وأوضح الشباب الأقصرى، إنه يدعم الرئيس السيسى فى مسيرته وفى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، لاستمرار المهمة القومية التى تقوم بها الدولة المصرية فى دعم شبابها ليكونوا نواة لمستقبل يليق بمصر أمام العالم أجمع، فيوجد حالياً شباب نواب محافظون وأعضاء فى البرلمان وغيرها من الأماكن القيادية، موجهاً الشكر للرئيس على دعمه لهم فى شتى مجالات حياتهم ومعلناً عن دعمه الكامل للرئيس مستقبلاً.