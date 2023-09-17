اليوم السابع
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رفع 230 طن قمامة وتحرير 25 محضر مخالفة بمركز المحلة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:09 ص
رفع 230 طن قمامة وتحرير 25 محضر مخالفة بمركز المحلة رفع القمامة
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة، تنفيذ حملات نظافة مكبرة بمركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وأسفرت الحملات، عن رفع 230 طن قمامة تمت بواسطة معدات الوحدات المحلية ومتعهدى جمع القمامة بقرى مركز المحلة.
 
وأضاف أنه تم خلال تلك الحملات رصد 25 مخالفة بالوحدات المحلية، حيث تم تحصيل 16 محضر نظافة فورى منهم 12 بالعامرية و4 بالبنوان، وتحرير 7 محاضر نظافة ( 2 بدمرو، و2 بميت الليت و1 بقرية بلقينا و1 بقرية نمرة البصل و1 بقرية محلة أبو على ) كما تم تحرير محضرين إشغال بالعامرية والمعتمدية للتعدى على الطرق العامة.
 
وتابع رئيس المدينة على تواصل حملات النظافة بشكل يومى بجانب عمل اللجان المختلفة ( الإشغالات والبيئة ) لرصد أى مخالفات موجودة بشوارع القرى وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

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