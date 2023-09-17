رئيس وزراء اليونان: نواجه نوعا من الحرب فى وقت السلم بسبب التغيرات المناخية

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني - في بداية كلمته خلال معرض سالونيك الدولي الـ87، وفقا لما نقلته صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، اليوم الأحد، عن "تعزيز دور الجيش، على وجه الخصوص، في مكافحة تداعيات الكوارث الطبيعية".

وكشف عن مضاعفة الاحتياطي الخاص بمواجهة الكوارث ليصل إلى 600 مليون يورو اعتبارا من العام المقبل 2024، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الاحتياطي ستمول من خلال رفع ضريبة الإشغال للفنادق الفاخرة.

وشدد رئيس وزراء اليونان على أن "تكلفة إعادة البناء ستكون باهظة، لكن اقتصادنا قوي بما فيه الكفاية ليدعم ذلك. ما فقدناه، كدولة ومواطنين، سنعيد بناءه معا"، واصفا تغير المناخ بأنه "عدو جديد".

ويواجه كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أعيد انتخابه قبل ثلاثة أشهر تقريبا بأريحية، انتقادات حادة من المعارضة وعدد من السكان المتضررين من الأحوال الجوية السيئة؛ بسبب بطء وتيرة الإغاثة وعدم التنسيق بين الجيش والحماية المدنية.

وانتقد حزب "سيريزا" اليساري المعارض، على وجه الخصوص، عدم وجود أي جهود للوقاية من الفيضانات في منطقة "ثيساليا" التي تضررت قبل ذلك من سوء الأحوال الجوية المدمرة في عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعرضت الأسبوع الماضي، بعد حرائق مدمرة في يوليو ثم في نهاية أغسطس دمرت أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي، لفيضانات أودت بحياة 17 شخصا على الأقل، وفقا لمصادر في الشرطة، في منطقة "ثيساليا" بوسط البلاد وهي منطقة زراعية ذات أهمية كبرى.