اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس النيابة الإدارية يهنئ محمد شوقى عياد بتولى منصب النائب العام

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:24 م
رئيس النيابة الإدارية يهنئ محمد شوقى عياد بتولى منصب النائب العام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإنابة عن المستشارين الأجلّاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار، محمد شوقي عياد، بمناسبة أدائه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنيًا دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

كما تقدم بالتهنئة للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.

 

 


النيابة الإدارية

النائب العام

اخبار الحوادث

محمد شوقى عياد

حماد الصاوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة