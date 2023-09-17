"ديلر" الأستروكس سقط فى الكمين.. تفاصيل ضبط تاجر مخدرات فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أحبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، محاولة تاجر مواد مخدرة، ترويج كمية من مخدر الاستروكس بين عملائه، واعترف المتهم بالإتجار بالمخدر، وحصوله عليه من تاجر كشف عن هويته، ليتولى ترويجه بين المتعاطين في عدة مناطق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق بينها إمبابة والوراق، لترويج بضاعته بين المتعاطين من عملائه، مستخدما دراجة بخارية.

وكثف رجال المباحث التحريات، وتوصلوا إلى عدة مناطق يتردد عليها المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنوا من رصد تحركاته، وبإعداد كمين له، تم القبض عليه، وضبط بحوزته أكياس صغيرة تحتوي على مخدر الأستروكس، ومبلغ مالي من متحصلات ترويجه المخدر، بالإضافة إلى هاتف محمول.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث، أنه اعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه، والتنقل بين عدة مناطق لتوصيلها لهم، وكشف عن هوية تاجر يتحصل منه على المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة التحقيق.