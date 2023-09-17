اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 07:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

"ديلر" الأستروكس سقط فى الكمين.. تفاصيل ضبط تاجر مخدرات فى الجيزة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 07:00 ص
"ديلر" الأستروكس سقط فى الكمين.. تفاصيل ضبط تاجر مخدرات فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، محاولة تاجر مواد مخدرة، ترويج كمية من مخدر الاستروكس بين عملائه، واعترف المتهم بالإتجار بالمخدر، وحصوله عليه من تاجر كشف عن هويته، ليتولى ترويجه بين المتعاطين في عدة مناطق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق بينها إمبابة والوراق، لترويج بضاعته بين المتعاطين من عملائه، مستخدما دراجة بخارية.

وكثف رجال المباحث التحريات، وتوصلوا إلى عدة مناطق يتردد عليها المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنوا من رصد تحركاته، وبإعداد كمين له، تم القبض عليه، وضبط بحوزته أكياس صغيرة تحتوي على مخدر الأستروكس، ومبلغ مالي من متحصلات ترويجه المخدر، بالإضافة إلى هاتف محمول.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث، أنه اعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه، والتنقل بين عدة مناطق لتوصيلها لهم، وكشف عن هوية تاجر يتحصل منه على المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة التحقيق.

 


مكافحة المخدرات

مخدر الاستروكس

امن الجيزة

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة