خدمات مميكنة تصل لأهالى قرى حياة كريمة بأسوان ظلوا يحلموا بها كثيرا.. صور

أسوان- صلاح المسن

في كل قرية بمحافظة أسوان، تجري مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " سواء بقري المرحلة الأولي بمراكز ادفو وكوم أمبو ونصر النوبة أو في قري المرحلة الثانية التي تشمل قري مركز دراو ومركز نصر النوبة، وتتواصل سلسلة الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين .

ويتواصل العمل من أجل التشغيل الكلى لمجمعات الخدمات بمحافظة أسوان من أجل تنفيذ خدمات ملموسة، ظل يحلم بها الأهالي لعقود طويلة، مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقى ، وبجودة عالية.

حيث قامت لجان متخصصة، بفحص هذه المجمعات وكتابة تقارير عن الملاحظات المختلفة بإنشاء تلك المجمعات للعمل على إصلاح وتلافي تلك الملاحظات لتقديم الخدمة للمواطنين .

وتكمن أهمية مشروع المجمعات الخدمية في أنها سوف تمنح المواطن التيسير فى تلقي الخدمة بصورة سريعة وأن خدمات المواطن سوف تكون متاحة بالقرب منه ( بقريتة ) محل إقامته.مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالانضباط الادارى بكافة القطاعات الخدمية وتقديم كافة الخدمات للمواطنين عن طريق المجمعات الخدمية بكافة القرى.

وتحرص الدولة المصرية،على التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات، فضلاً عن توفير مشروعات تنموية خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة.

والمجمعات الخدمات، تتم وفق نموذج موحد و يضم المجمع الخدمي مركزا تكنولوجيا ووحدة محلية ومكتب بريد ومكتب تموين ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتب للشهر العقاري.

كما تهدف المجمعات الخدمية الي تحسين البيئة الوظيفية، للعاملين، ومتلقي الخدمة من خلال مجمعات خدمات تيسر علي المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم أثناء تلقي الخدمة. بالتوازي مع تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم وتدريبهم علي استخدام التكنولوجيا الحديثة والشبكات.

وتشمل قري المرحلة الاولي بأسوان 31 مجمع خدمى على مستوى المحافظة بتكلفة تصل لأكثر من 360 مليون جنيه شاملة الأعمال الإنشائية التى تم الإنتهاء من تنفيذها بواسطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، فضلاً عن التجهيزات اللوجستية المختلفة لأكثر من 20 صنف بكل مجمع دعماً من وزارة الإنتاج الحربى مصنع 99 الحربى، والمجمعات الخدمية تضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين ، و تم نهو إجراءات وصول الأثاثات والتجهيزات الفنية للتشغيل التجريبى لـ 9 مجمعات خدمية بمركز نصر النوبة،وهى " بلانة وأبو سمبل وعنيبة وخريت والحكمة والمالكى وقورته ثانى وأبو هور والدكة ". والمجمعات الخدمية مجهزة تكنولوجيًا بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، حيث تحتوي على منافذ خدمة للإدارة المحلية، إلى جانب 6 قطاعات وهى( التضامن الاجتماعى و التموين والشهر العقارى و البريد والسجل المدنى و مركز تكنولوجى ) من أجل تخفيف أعباء ومشقة الانتقال للتيسير على المواطنين.

وفي مركز إدفو شمال محافظة أسوان، يتواصل توافد الأهالي علي المجمعات الخدمية والتكنولوجية، وتشمل 13 مجمع فى مركز إدفو وهى " الحجز بحرى والقنان والبصيلية قبلى والرديسية بحرى والحجز قبلى والكلح شرق والكلح غرب ووادى الرديسية ووادى الصعايدة ، ووادى عبادى ، والرمادى قبلى والطوناب والرمادى بحرى " ، وتم توفير الدعم والتيسيرات للمجمعات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم بالإضافة الي تسهيل الحصول على الخدمة من المنافذ التى يتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية والعمل علي إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات .

وفي مركز كوم أمبو، تم نهو المجمعات الخدمية وتشمل 9 مجمعات فى مركز كوم أمبو وهى " المنشية والعباسية وحجازة وسلوا وإقليت والكاجوج وكفور كوم أمبو وفارس والعتمور قبلى "، ويتم متابعةإجراءات إستلام طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية وتقديم المعاملات اللازمة ضمن أعمال التشغيل التجريبى لمجمعات الخدمات الحكومية في نطاق قري المركز.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب ، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم.



انجازات غير مسبوقة بمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بقرية الرمادى قبلى بأسوان (5) (1)



جانب من الخدمات (1)



جانب من الخدمات (2)



جانب من الخدمات (3)



جانب من الخدمات (4)



جانب من الخدمات (5)



جانب من الخدمات (6)



جانب من الخدمات (7)