تقديم خدمات طبية لـ1741 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية محلة دياى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية محلة دياى بمركز دسوق، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 12 عيادات متخصصة، تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1741 مواطنا خلال يومين، وتم إجراء 167 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 73 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 856 مواطنا.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 75 مواطن خلال القافلة، وتم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ10 مرضى، وتم تحويل 10 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا، مقدمه الشكر للإدارة الصحية بمركز دسوق، ومستشفى دسوق العام، والمجلس المحلي لمركز ومدينة دسوق، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، وذلك لتعاونهم المميز وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.



اجراء الكشف الطبي على طفل



اجراء النحاليل الطبية



حملات توعوية اثناء القافلة الطبية



صرف الأدوية مجانا للمرضى