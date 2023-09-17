تجديد حبس سائق تريلا فى حادث حلمية الزيتون 15 يوما

كتب عبد الله محمود

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، حبس سائق سيارة نقل ثقيل "تريلا" 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة القيادة بسرعة هو جنونية، مما أسفر عن اصطدامه بسيارتين ودراجة نارية فى ميدان حلمية الزيتون، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة نجله.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بميدان حلمية الزيتون.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ودراجة نارية اصطدمت بهم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها نتيجة خلال فى فرامل السيارة، نتج عنه عدم التحكم فيها أثناء نزوله من كوبرى الحلمية، ما أسفر دهسه السيارتين والدراجة النارية، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة نجله.

تم ضبط سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بنقل جثة المتوفى ونجله المصاب إلى المستشفى، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.