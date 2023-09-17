المعصرة أول قرية نموذجية بالمنيا.. 29 مشروعا خدميا بفضل حياة كريمة

وتم تطوير الوحدة الصحية "تطوير شامل" وإنشاء وحدات للإسعاف "إنشاء جديد"، وذلك فى إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية بالقرية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتوسعة 3 مدارس وهى "مدرسة عزبة جادالله الابتدائية بسعة 13 فصلا، ومدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية 15 فصلا، مدرسة وحدة معصرة ملوى 12 فصلا، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى هى مدرسة معصرة ملوى الاعدادية المشتركة ثانوى عام، ومدرسة عزبة جاد الله الابتدائية ومدرسة المعصرة الابتدائية، مدرسة معصرة ملوى الثانوية، كذلك أعمال مشروع الصرف الصحى والوصلات المنزلية الخاصة به بالقرية، وإحلال وتجديد محطة مياه الشرب وكذلك إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب وكذلك الوصلات المنزلية لمياه الشرب وإنشاء مركز تنمية الاسرة ورفع كفاءة وتطوير وحدة اجتماعية بالقرية. كما تم مد وتحسين أداء شبكة الكهرباء، و توفير خدمة الغاز الطبيعى للتيسير على الأهالى والمواطنين من أبناء القرية ودعم شبكات الالياف الضوئية، وتركيب بوكسات الياف ضوئية " انشاء جديد"، وكذلك تركيب أحد محطات المحمول " أبراج محمول " "إنشاء جديد" وجارى العمل على تركيب برج اخر لدعم شبكة الهواتف المحمولة وتيسير عملية الاتصال.

وكذلك انشاء مكتب بريد " إنشاء جديد" ودخوله الخدمة لتوفير كافة الخدمات التى تتيحها هيئة البريد المصرى لأهالى القرية والقرى المجاورة تيسيراً على المواطنين وإحلال وتجديد عدد من الطرق الداخلية "اسفلت، وجارى تطوير واحلال وتجديد محطة السكة الحديد بالمعصرة وإنشاء مكتبة حياة كريمة "كتابك" لرفع مستوى الوعى العام فى المجتمع وإنشاء مجمع خدمى ومجمع اخر زراعى بالقرية لتقديم خدمات الإرشاد الزراعى والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالى القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعى وتجميع ألبان كذلك انشاء مركز شباب المعصرة "مبنى وملعب وسور" انشاء جديد.

بالاضافة إلى إنشاء سوق حضارى وموقف حضارى بالقرية وذلك فى إطار القضاء على ظاهرة الاسواق العشوائية وانتشار الباعة الجائلين وتيسير حركة المرور للمواطنين والسيارات ومجمع خدمات المواطنين و وحدة طب الأسرة تأمين شامل، ووحدة اسعاف مطورة وموقف حضارى، ومن بين اعمال التوسعة بالمدارس انشاء جناح بمدرسة الشهيد مدحت صلاح الابتدائية،و جناح بمدرسة الوحدة الابتدائية وجناح بمدرسة الشهيد وليد أبوحسيبه الابتدائيةو تطوير مدرسة الوحدة الابتدائية وتطوير مدرسة الاعدادية المشتركة، وتطوير مدرسة الاعدادية بنات وكذلك تطوير مدرسة كير الابتدائية و تطوير مدرسة صديقة للفتيات وتطوير مدرسة الفصل الواحد وتطوير مدرسة المعهد الدينى الازهرى، بالإضافة إلى تطوير مبنى البنك الزراعى وتبطين ا لترعة الساحلية بطول 1730 م وتدبيش طريق السكة الحديد

يذكر أن مبادرة تطوير الريف المصرى بمحافظة المنيا، تشمل 32 وحدة محلية، بواقع 192قرية و757 تابع لها بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى، ابوقرقاص، مغاغة، العدوة، وتشمل 3482مشروع فى قطاعات مختلفة، لخدمة 3 مليون مواطن.

وتأتى محافظة المنيا فى المرتبة الأولى على مستوى الإقليم من حيث السكان، حيث يمثل سكانها 46% من إجمالى سكان إقليم شمال الصعيد، كما تأتى المحافظة أيضا فى المرتبة الأولى مـن حيـث المساحة والتى تبلغ 47% مـن إجمالى مساحة إقليم شمال الصعيد نظراً لكبر مساحة الظهير الصحراوى للمحافظة.