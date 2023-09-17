المتهم بقتل شخص في الهرم يكشف تفاصيل الجريمة والنيابة تقرر حبسه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل شخص في الهرم بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أمام رجال المباحث بالجيزة، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، وخلال التشابك اعتدى عليه بسكين مما أسفر عن مقتله.

أجرى المتهم معاينة وأوضح لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا تورط المتهم في ارتكاب الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ووجهوا اتهاما للجاني بارتكاب الجريمة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص تعرض لاعتداء بمنطقة الهرم، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسكين.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية مرتكب الجريمة، وبضبطه اعترف بقتل المجني عليه، وتوصلت التحريات أن خلافا بين المتهم والمجني عليه، أدى لتشاجرهما، وإصابة القتيل مما أسفر عن مقتله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.