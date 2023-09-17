الكنيسة تعقد اجتماع مجمع كهنة المحلة الكبرى وتدشين أوانى

كتب: محمد الأحمدى

عقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.

وصلى نيافته القداس الإلهي وخلاله دشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وعقب القداس ألقى كلمة، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

واحتفلت إيبارشية البحر الأحمر، أمس السبت، بخريجي الدبلومات الفنية من أبناء الإيبارشية، في كنيسة القديس الأنبا شنوده بمدينة الغردقة، وبحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

ووزّع الأنبا إيلاريون شهادات التقدير على 200 خريج وخريجة، وتم التقاط الصور التذكارية.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب يوم 27 سبتمبر الحالى، حيث يعتبر أحد الأعياد السيادية ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى تذكار واقعة عودةالصليبالمقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة حسب الاعتقاد المسيحى.

وتحتفل الكنيسة مرتين في العام بعيد الصليب، وتعود قصة الاحتفال بالصليب فى المرة الأولى عام 326 م، على يد الملكة القديسة هيلانة،والدةالإمبراطور قسطنطين الكبير، عند زيارتها لأورشليم وسألت عن مكان الصليب ولكن لم يُعلمها به أحد، فأخذت شيخًا من اليهود، وضيقت عليه بالجوعوالعطش،حتى اضطر إلى الإرشاد عن المكان الذى يُحتمل وجود الصليب فيه بكيمان الجلجثة.

وأشارت بتنظيف الجلجلة، فعثرت على 3 صلبان، ولما لم يعرفوا الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح أحضروا ميتًا ووضعوا عليه أحد الصلبان فلميقم،وكذاعملوا في الآخر، ولكنهم عندما وضعوا على الميت الصليب الثالث قام لوقته، وأرسلت جزءًا منه إلى ابنها قسطنطين مع المسامير، وأسرعت فيتشييدالكنائس المذكورة في اليوم السابع عشر.