الكنيسة تصلى قداس ذكرى أربعين نيافة الأنبا ميشائيل

كتب: محمد الأحمدى

أقيم في دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بألمانيا، أمس قداس ذكرى مرور أربعين يومًا على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا ميشائيل أسقف جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

وصلى القداس من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا والنائب البابوي لإيبارشية جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، والأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

واعتذر لظروف خاصة نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا والنائب البابوي لإيبارشية جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

وشارك في القداس مجمع كهنة إيبارشية شمالي ألمانيا ومجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان من الكنائس والأديرة القبطية بأوروبا، وأعداد كبيرة من شعب الايبارشية.

ومن القنصلية المصرية بفرانكفورت حضر قداس ذكرى الأربعين السفير أمين حسان القنصل العام وألقى كلمة، والقنصل سيد عقيل، والمستشار سامح. وممثلو شركة مصر للطيران، ومندوب بلدية فالدزونس السيد رولاند.

ومن الطوائف المسيحية حضر جناب القس راين خالد عن الكنيسة اللوثرية، ومندوبون عن الكنيسة الإنجيلية.