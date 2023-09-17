الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسي

يعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 27 اتحادا إقليميا وأكثر من 30 اتحادا نوعيا على مستوى الجمهورية تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، مؤكدا أن جموع الشعب ستظل خلف الرئيس السيسى دعما لجهوده، متمنيا التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبة.

وقال الاتحاد العام فى بيانه، أن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية.

وأضاف البيان، أن القرار يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها.