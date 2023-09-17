الأقصر تستضيف 50 شاب وفتاة ألمان فى أسبوع الشباب المصرى الألمانى بالطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرى مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، للعام الـ11 على التوالى تنظيم فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألمانى برعاية قيادات التضامن الإجتماعى ومجلس مدينة الطود، ومسئولى السياحة وجمعية الشباب للتنمية الشاملة بالطود، حيث استقبلت المدينة 50 شاب وفتاة من مدينة ميونخ الألمانية، ليستمتعوا على مدار أسبوع بالفعاليات الثقافية المتنوعة لتبادل الثقافات بين الجانبين.

ومن جانبه يقول جلال محمد جلال مسئول الفعاليات، إنه هذا العام شارك الشباب والفتيات الألمانى فى جلسات للتعرف على الفلكلور والطقوس المصرية الصعيدى الأصيلة، وارتدت الفتيات وارتدى الشباب الملابس الصعيدية لإلتقاط الصور التذكارية بها، بجانب ممارسة الطبخ مع سيدات الطود وتعلموا عمل المأكولات الشعبية فى القرى، بجانب تنظيم حلقات وحفل سمر لإدخال البهجة فى قلوبهم خلال الزيارة.

ويضيف جلال محمد جلال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألمانى هذا العام كانت مميزة للغاية، حيث تم إفتتاح المركز المصرى الأوربى لذوى الاحتياجات الخاصة، والذى ساهم فيه الجانب الألمانى مساهمة رائعة، كما ساهم الشباب فى مشروع "فلنغرسها" والذى ينافس به أبناء الطود على جائزة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما إنخرط الشباب فى أنشطة فنية وثقافية ومسابقة بين المطبخ المصرى والمطبخ الألمانى، حيث تم تنظيم الفعاليات بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وقيادات التضامن الإجتماعى بالأقصر وإدارة التضامن بالطود، وخالد عطيتو نائب رئيس ومركز مدينة الطود، وعدد من الشخصيات العامة الملهمة، ومن المقرر أن تستكمل الأنشطة المشتركة بين الشباب المصرى والألمانى طوال هذا الأسبوع.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إنهم يقومون فى كل عام باستضافة شباب ألمان ليندمجوا خلال أسبوع كامل فى الأقصر بين شباب الصعيد للتعرف على طبيعة الشعب المصرى والحضارة المصرية القديمة فى المعالم الأثرية والحضارة الحديثة فى ظل القيادة الحديثة داخل المجتمع الأقصرى، والتى تقام للعام الحادى عشر على التوالى لدعم أواصر المحبة بين الشباب المصرى والألمانى وتنشيط السياحة الألمانية والطلابية والشبابية بمصر.