اعترافات قاتل قريبته في القليوبية: "استغليت إقامتها بمفردها فى المنزل"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استبدل شخص قلبه بحجر، وقرر التخلص من قريبته في القليوبية وسرقتها، فلم يراعي الأكل الذي تناوله في منزلها وصلة الرحم، فقد هان كل شيء عليه في سبيل الحصول على المال.

جلس المتهم يخطط ويفكر ويدبر، حتى استقر الأمر على زيارة المسنة التي تقيم بمفردها والتخلص منها وسرقة أموالها، وإخفاء معالم الجريمة، إلا أن الشرطة ارتبات فيه وضبطته، فانهار أمامها معترفا بجريمته.

بدموع الندم أقر القاتل بجريمته، مؤكدًا أنه نظرا لكثرة تردده على المجني عليها وعلمه بامتلاكها للمال، قرر التخلص منها، فوضع خطته ونفذ جريمته، لكن تحطمت أحلامه أمام يقظة رجال الشرطة الذين ضبطوه فور ارتكابه للجريمة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص، باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة سكنها، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة "أحد أقارب المجنى عليها" وله معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، واستولى على مبلغ مالي من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.