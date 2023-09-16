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6 أسباب يغريك بقضاء أجازتك فى رحلة بحرية بجزر الجفتون بالبحر الأحمر

السبت، 16 سبتمبر 2023 05:00 ص
6 أسباب يغريك بقضاء أجازتك فى رحلة بحرية بجزر الجفتون بالبحر الأحمر الرحلات البحرية - ارشيفية
كتبت منال العيسوى

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الخروج للطبيعة والرحلات للاماكن البحرية وخاصة التي ترسمها المناظر الخلابة يجعل دوما للأجازة روح مختلفة، وخاصة مع التطور التي تخطه يد الدولة في المحميات الطبيعية، بمحافظات مصر، حيث أن الرحلات البحرية في السفن تكون أجمل وأمتع في الرحلات الطويلة التي تأخذك لحياة مختلفة بتفاصيل غاية في الروعة،حيث تشهد شواطئ الغردقة حالة من النشاط البحرى بالنسبة للرحلات البحرية المختلفة، وكذلك الألعاب المائية التى يتم ممارستها داخل الشواطئ، ويوميا تبحر صباح كل يوم العشرات من المراكب المختلفة على طول ساحل البحر الأحمر، تقصد مواقع غوص يتخطى عددها الـ 60 موقعا، منها شواطئ الجزر المختلفة منها جزر ابو منقار وجزيرة الجفتون.
 
خلال هذا التقرير نرصد لك 7 أسباب تجعلك تقضى الاجازة في رحلة بحرية 
 
1- الرحلات البحرية تنقلك إلى عالم من المتعة والمرح، وتوجد في الكثير من المحافظات الساحلية كالاسكندرية ودمياط وكفر الشيخ ، لكن هناك محافظات الرحلة البحرية فيها تجعلك تشعر وكأنك في البحر الكاريبي وجزر البهاما، وألاسكا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط ، مثل شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى ، 
 
2-الرحلات البحرية توفر العديد من الأدوات الترفيهية مثل الزحاليق المائية وملاعب الجولف الصغيرة، والنوادي الترفيهية للأطفال والشباب 
 
3- التخطيط  للرحلات البحرية من الأمور البسيطة و السهلة، فقط ماعليك سوى اختيار وجهتك والسفينة التي تستقلها فهناك العديد من العروض التي تقدمها رحلات السياحة بتكاليف متنوعة تناسب كل المستويات الأقتصادية.
 
4- الرحلات البحرية غالبا ما تكون أقل تكلفة  دون غيرها مقارنة بالرحلات الأخرى التي تحتاج للأقامة في فنادق او استجئار شقق سكنية أو شليهات 
 
5- الرحلة البحرية لا تحتاج منك اخذ امتعة كثيرة وانما تحتاج اقل القليل من المستلزمات الشخصية ونظارة وقبعه وبعض ملابس الاستحمام في البحر.
 
6- اختيارك لمكان الإقامة على ظهر سفينة بحرية لا يرتبط باى مكان فالكبائن العلوية لا تختلف كثيرا عن الكبائة السفلية باستثناء السعر فقط ، وكلاهما يمكنك من الصعود لسطح السفين للاستمتاع بالجو الخلاب.
 
 

الرحلات البحرية

السفن البحرية

المحميات الطبيعية

جزيرة الجفتون

شرم الشيخ



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